Welke VTM-kijker daagt straks ons anchor Freek Braeckman uit? In het gloednieuwe programma 'BeatVTM' nemen acht kijkers het op tegen acht vertrouwde gezichten van dit huis. En dat in acht vaardigheden die ze in honderd dagen onder de knie moeten proberen krijgen.

Het is nog allemaal mysterieus, maar deze week komt u nog meer te weten. De volledige programmatie komt u de volgende dagen te weten. De strijdlust bij Freek en de andere VTM-gezichten is alvast groot.