Weinstein Company zo goed als failliet

'The Weinstein Company', het filmbedrijf dat werd opgericht door de omstreden Harvey Weinstein, gaat het faillissement aanvragen. Na het schandaal rond Weinstein - het begin van de hele #metoo-beweging - wilden verschillende grote klanten niets meer met het bedrijf te maken hebben. De raad van bestuur zegt dat een deal om de filmstudio te verkopen aan investeerders mislukt is en wil er nu dus de brui aan geven.

The Weinstein Company was al enkele weken in gesprek met investeerders Ron Burkle en Maria Contreras-Sweet. Maar die gesprekken zijn afgesprongen en dus zit het grote filmbedrijf in financiële moeilijkheden.

Harvey Weinstein werd vorig jaar door een reeks actrices beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. Hij werd door zijn broer Bob en de rest van het bestuur in oktober ontslagen. Het bedrijf maakte onder meer de Oscar-winnende film 'The King's Speech' en succesvolle televisiereeksen zoals 'Project Runway'.

