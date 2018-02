Weervrouw Eva maakt overstap naar radio

Eva Clockaerts zal vandaag na het middagnieuws van VTM NIEUWS haar laatste weerbericht presenteren. Eva gaat immers een nieuwe uitdaging aan binnen de VTM Nieuwsdienst. Vanaf midden maart 2018 zal ze het nieuws op radiozenders Q en JOE presenteren.

“Na vele jaren regie en productie op de nieuwsredactie, ben ik van achter de schermen, naar voor de schermen gegaan. Ik heb de voorbije drie jaar ontzettend veel bijgeleerd en fantastische momenten beleefd", vertelt Eva Clockaerts. "En ook in 2018 stopt het niet. Een nieuwe opportuniteit biedt zich aan. Radio is een fascinerend en tijdloos medium, dat ik in mijn studententijd reeds leerde kennen bij URGent. Binnenkort mag ik opnieuw achter de microfoon kruipen. Niet alleen om het weer te brengen, maar ook het nieuws. Ik ga de kijkers missen, maar krijg er even fijne luisteraars bij. Tot hoors!"

“Eva werkt ruim meer dan tien jaar op onze nieuwsvloer en is bijzonder veelzijdig", zegt algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack. 'Ik ben er zeker van dat zij een grote aanwinst zal zijn voor de radio-poot van onze nieuwsdienst.”