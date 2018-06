Weekje vakantie op deze boot? 800.000 euro

In Telefacts Zomer neemt Julie Colpaert kijkers mee in de wereld van luxueuze megajachten. Hier geldt: hoe groter, hoe beter. Als je boot geen vijftig meer lang is, dan tel je in deze wereld niet mee. En niet alleen de boot zelf is duur, het interieur moet er natuurlijk ook bij passen.

The place to be voor de superrijken is niet langer een of ander Caraïbisch eiland, maar de poolstreken. De nieuwste hype onder de megajachten zijn dan ook de expeditiejachten. Zoals The Legend van Nederlander Jan Verkerk. Zijn boot is 78 meter lang én uitgerust met een duikboot.

“Dit is iets heel anders dan diepzeeduiken. Je zit binnen, lekker comfortabel. Deze kost ongeveer 2,5 miljoen euro", zegt Verkerk. Kostprijs voor een weekje vakantie met deze boot? 800 000 euro.

De volledige aflevering van Telefacts Zomer ziet u vanavond om 21.55 uur bij VTM.