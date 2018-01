We verbruikten nog nooit zoveel internet als het afgelopen jaar. Dat blijkt uit het downloadvolume van Telenet en Proximus. De klanten van beide telecomoperatoren overschreden de kaap van 1 terabit per seconde. Dat betekent dat alle internetgebruikers samen op één seconde tijd meer dan 1.000 gigabit downloaden, oftewel 100.000 films per uur.

De Telenet-klanten overschreden op het einde van 2017 samen de kaap van 1 terabit per seconde op het kabelnetwerk. En dat is een record. Het valt te vergelijken met een miljoen YouTube-video’s die tegelijk bekeken worden. Bij Proximus merkten ze dezelfde trend. Daar noteerden ze een piek van 1,47 terabit per seconde.

Ook het mobiele dataverbruik steeg enorm. In vergelijking met vier jaar geleden verbruikten de Telenet-klanten maar liefst 750 procent meer mobiele data.

Video

Dat we meer internet verbruiken dan ooit, heeft vooral te maken met een verschuiving van tekst naar beeld, legt Telenet uit. Het internet werd vroeger vooral gebruikt om e-mails te lezen en informatie op te zoeken, terwijl we nu massaal foto’s en video’s bekijken.

Daarbovenop gebruiken we ook nog eens steeds meer toestellen. Per gezin zijn er gemiddeld vier televisietoestellen, laptops, tablets of smartphones aanwezig waarop video's bekeken worden.

Netflix

Een terabit per seconde betekent ook 250.000 Netflix-films die tegelijk bekeken worden. Netflix en andere streamingdiensten, zoals Stievie, zitten er dus allicht ook voor iets tussen dat we nog nooit zoveel internet verbruikten.