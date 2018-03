We gaan opnieuw vaker naar de cinema

Zelfs in Netflix-tijden blijven mensen naar de cinema gaan. Vorig jaar waren het er twintig miljoen hier in België. Dat is een lichte stijging, driekwart procent meer dan het jaar ervoor. Mensen gaan ofwel met het gezin naar een kinderfilm, ofwel naar een actiefilm die op een groot scherm beter tot zijn recht komt.

Actiefilms en kinderfilms, daarvoor komen Belgen weer liever naar de bioscoop, gemiddeld twee keer per jaar gaan we naar de film. De Toppers in 2017 waren dan ook niet verrassend: op één ‘Beauty and the Beast’.

Gevolgd door de animatiefilm ‘Despicable me’ en stunts in ‘The Fast and the Furious’ blijkt uit cijfers van de overkoepelende organisatie van bioscopen.

Bezoekers betalen best veel: stel, je gaat naar ‘The Black Panther’ in Kinepolis. Voor een gewoon ticket is dat meer dan elf euro, de film in 3D kost al meer dan dertien euro. Maar dat is het waard, vinden de bioscoopgangers.