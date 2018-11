'We Begrijpen Mekaar' is nieuwe plaat Tourist Le MC

Tourist Le MC (Johannes Faes), de Antwerpse stadstroubadour, heeft een nieuwe plaat: 'We Begrijpen Mekaar'. Bijna drie jaar heeft Tourist eraan gewerkt. Hij heeft zijn nieuw materiaal voorgesteld tijdens een intiem concert voor fans, vrienden en familie.

Drie jaar na z'n succesalbum 'En route' is er nieuw werk van Tourist Le MC, met succes. "De eerste maanden zaten we een beetje vast eigenlijk, want dat succesalbum verlamde ons wel een beetje. Dus we hebben echt ons hoofd eerst wat moeten leegmaken om onszelf wat heruit te vinden", verklaart Tourist de tijd tussen zijn twee platen.

Spiegel

Het nummer 'Spiegel' vanop de nieuwe plaat, dat Tourist brengt met Raymond van het Groenewoud, staat al weken bovenaan de hit-, streaming- en downloadlijsten. Op 18 januari staat de troubadour van Antwerpen in de Lotto Arena.