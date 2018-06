Wat is Stan van plan in finale van Familie?

Beroofde Stan (Kristof Verhassel) zichzelf écht van het leven nadat hij Hanne (Margot Hallemans) per ongeluk van de weg maaide? En is het gevaar voor zijn ex Evy (Marianne Devriese) en haar nieuwe liefde Maarten (Michael Vroemans) daardoor geweken? Of ensceneerde Stan zijn dood en is hij alsnog uit op wraak? Die vragen hielden de Familie-kijkers de voorbije dagen bezig. In de aflevering van vanavond kregen ze het antwoord.

Stan duikt immers opnieuw op en koopt in het grootste geheim een wapen. Zijn blik laat er geen twijfel over bestaan: hij is klaar voor actie. Maar wat is hij van plan? De aflevering eindigt alvast met het ijzingwekkende beeld van Stan naast het ziekbed van Hanne. Loopt zij gevaar?

Seizoensfinale

Familie is elke weekdag te bekijken om 20.35 uur bij VTM. Vrijdag kan je kijken naar de extra lange seizoensfinale om 20.35 uur.