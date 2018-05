Wat je moet weten over huwelijk Harry & Meghan

Nu zaterdag is het eindelijk zover: de Britse prins Harry stapt in het huwelijksbootje met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. In de internationale pers is er al druk gespeculeerd over het verloop van de ceremonie. VTM NIEUWS zet alles wat je moet weten op een rij.

De huwelijksplechtigheid start om 13.00 uur in de St George’s Chapel in Windsor, op een dertigtal kilometer van Londen. Daar zullen Henry Charles Albert David of Wales (33) en Rachel Meghan Markle (36), hoe de twee officieel heten, elkaar het jawoord geven. Na afloop mogen ze zich ‘hertog en hertogin van Sussex’ noemen, al is dat nog niet officieel bevestigd.

Gastenlijst

Nadat Harry en Meghan rond 14.00 uur de fans buiten begroet hebben, volgt er een eerste receptie. Daarop zijn zeshonderd gasten uitgenodigd. Ter vergelijking: op het huwelijk van prins William waren er dat vier keer meer. De tweede receptie, die ’s avonds doorgaat, is nog exclusiever: daarop zijn amper tweehonderd gasten uitgenodigd.

Behalve de Britse koninklijke familie zullen er geen andere royals aanwezig zijn. Er komen wel heel wat celebrities. Meghans ‘Suits’-collega’s Patrick J. Adams en Gabriel Macht zijn van de partij, net als tennisster Serena Williams, de Beckhams en alle Spice Girls. Ook Amelia, het twaalfjarig meisje dat aanwezig was op het concert van Ariana Grande in Manchester toen er een aanslag gepleegd werd, is uitgenodigd.

Trouwjurk

Ook Meghans trouwjurk is een veelbesproken onderwerp. Hoe ze er uit zal zien, komen we pas zaterdag te weten. We weten wel al dat de jurk ontworpen is door het Britse modemerk Ralph & Russo. Ze zal ruim 450.000 euro kosten.

Als diadeem zal ze waarschijnlijk een diamanten tiara dragen die Harry’s moeder prinses Diana droeg op het huwelijk met prins Charles. Ook het bruidsboeket is een eerbetoon aan Lady Di: er zullen witte rozen in verwerkt worden, haar favoriete bloem.

Menu

De tweehonderd gasten op het avondfeest zullen smullen van onder andere biologische citroentaart en ’s nachts worden er nog enkele typisch Amerikaanse snacks voorzien: hamburgers, hotdogs, taco’s, enzovoort.

Geen cadeautjes

Harry en Meghan hebben er uitdrukkelijk om gevraagd om geen cadeautjes te schenken. Ze hebben wel zeven goede doelen opgelijst die hen na aan het hart liggen. Die goede doelen zetten zich in voor het milieu, voor daklozen, voor veteranen, enzovoort.

Hoewel het voor ons nog tot zaterdag wachten is, zijn Harry en Meghan in legoland al een tijdje getrouwd. De bruiloft werd er volledig nagebouwd.