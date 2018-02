'Wat een jaar' dit najaar bij VTM

Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel zullen dit najaar hun talenten bundelen in de nieuwe VTM-spelshow 'Wat een jaar!', een Vlaamse versie van het Nederlandse succesprogramma 'Oh, wat een jaar!'. In de Vlaamse versie neemt Koen Wauters de presentatie voor zijn rekening, Nathalie en Jonas worden zijn vaste ‘teamcaptains’.

‘Wat een jaar!’ valt het best te omschrijven als vijftig procent quiz, vijftig procent spelshow en honderd procent nostalgie. Elke aflevering staat in het teken van één bepaald jaar. Zo wordt er bijvoorbeeld teruggekeerd naar 1969, 1973 en 1989, het jaar dat VTM van start ging.

Eén bepaald jaar

In elke aflevering strijden Nathalie en Jonas tegen elkaar, samen met twee bekende Vlamingen die het betreffende jaar bewust hebben meegemaakt. De twee teams moeten vragen beantwoorden over nieuws, muziek en sport uit dat bepaalde jaar.

Wat een Jaar! wordt een gezellig programma vol muziek en beeldfragmenten uit de oude doos. Bovendien worden zowel de presentator en de gasten als het decor aangekleed zoals het in dat jaar de mode was.

“Ik heb ondertussen in mijn leven de ‘50’ al bereikt en zal dus de meeste jaren uit ‘Wat een jaar’ bewust meegemaakt hebben”, zegt presentator van dienst Koen Wauters. “Toch nuttig om het geheel in goeie banen te leiden en om die twee ‘jonkies’ wat in toom te houden. Ik kijk er wel naar uit om met Jonas en Nathalie eens flink feest te vieren! Want zo voelt dit nieuwe programma aan: een feestje!”

Enthousiast

Ook Nathalie Meskens en Jonas Van Geel kijken met enthousiasme uit naar het nieuwe programma: “Wat een eer dat ik een show mag meedoen met deze twee kleppers”, zegt Nathalie. “Ik kijk enorm uit naar de opnames want het is een heerlijke combinatie van humor en entertainment, een nieuwe speeltuin dus.”

“Ik heb heel veel zin in Wat een Jaar”, zegt Jonas. “Samen met Koen en Nathalie, zo leuk.”

De productie is in handen van Lecter Media, ook al de makers van de nostalgische kijkcijferhit 'Groeten uit'. Het originele format komt van Talpa, Nederland.