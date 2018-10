Walter Grootaers is back: jurylid in The Voice Senior

Walter Grootaers is helemaal terug. De zanger-presentator begon gisterenavond aan de opnames van ‘The Voice Senior’. De opnames werden twee weken geleden afgelast, omdat hij onwel was geworden.

Grootaers werd even opgenomen in het ziekenhuis, maar is intussen weer de oude. Als coach neemt hij het dit seizoen samen met Natalia, Helmut Lotti en Dana Winner op als coach in de VTM-zangwedstrijd The Voice Senior. "Ik vind het geweldig", zegt hij daarover, "mensen komen zich amuseren, maar hun leven hangt er niet van af". Grootaers wijst er ook op dat veel seniors zich komen bewijzen tegenover hun kleinkinderen.

Het nieuwe seizoen van The Voice zal in december te zien zijn bij VTM.