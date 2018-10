Walter Capiau (80), wereldberoemd in Vlaanderen

Voormalig radio- en televisiepresentator Walter Capiau wordt op 28 oktober 1937 geboren in het Oost-Vlaamse Schendelbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen.

Hij is godsdienstleraar en gaat aan de slag bij de toenmalige BRT. Aanvankelijk wordt hij populair op de radio, met zijn populaire programma met telefoongrappen, Capriolen, dat hem in 1972 de Radio Oscar oplevert.

BRT

Daarna gaat hij bij de BRT voor televisie werken, en wordt het gezicht van populaire programma’s zoals Tienerklanken, Magesien, Binnen en Buiten en vooral Hoger, Lager. In 1986 brengt hij naar aanleiding van het WK voetbal een single E Viva Belgica uit.

Rad van Fortuin

Bij de oprichting van de commerciële zender VTM in 1989 maakt Capiau mee de overstap, en wordt er het gezicht van het succesvolle Rad van Fortuin tot 1994.

Daarnaast presenteert hij eveneens VTM-successen zoals Walters Verjaardagsshow, De Kinderacademie, Het 3 Stedenspel, de 1-2-3-show en HT&D.

Capiau Projects

Naast zijn presentatieopdrachten heeft hij ook zijn bedrijf, Capiau Projects, dat televisieprogramma’s maakt en reizen organiseert. Ook Aurore Dobbelaere, jarenlang bordjesdraaister bij Rad van Fortuin, stapt in de zaak.

Politiek

Walter Capiau is ook politiek actief. Hij treedt op in een verkiezingsspotje van de toenmalige CVP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 dat op de toenmalige BRT wordt uitgezonden in het programma Politieke Tribune. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 staat hij op de lijst van N-VA in de gemeente Koksijde maar hij wordt niet verkozen.

Schandaal

In april 2011 wordt bekend dat hij enkele tienerjongens heeft misbruikt toen hij zelf 24 was. Hij doet dit af als roddels, maar geeft de feiten uiteindelijk toch toe. Doordat de feiten verjaard zijn, volgt er nooit een vervolging.

Capiau verdwijnt dan wel volledig van het publieke toneel. Midden augustus 2018 blijkt dat hij ernstig ziek is en niet meer zal genezen.