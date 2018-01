Walibi zoekt 600 nieuwe medewerkers

Nog op zoek naar een tijdelijke job of een bijverdienste als student? Pretpark Walibi zoekt voor komend seizoen 600 bij voorkeur Nederlandstalige medewerkers. Maar die mogen wel niet op de standaardmanier solliciteren.

Om de jobs die het pretpark aanbiedt in te vullen, gebruikt Walibi een nieuwe tool: online solliciteren met een video. Aan kandidaten wordt gevraagd om via hun webcam enkele vragen te beantwoorden. Zo kunnen ze uitleggen waarom ze de geknipte persoon zijn voor de job.

“Via de video’s die ons bereiken kunnen we meteen zien hoe kandidaten zich uitdrukken, of ze (klant)vriendelijk zijn en of ze de juiste drive hebben”, zegt Antoine Stasse, HR Officer.

De nieuwe manier van werken past volgens het park perfect bij de komende veranderingen. “Vanaf dit jaar opent het park namelijk ieder jaar minimum een nieuwe attractie en wordt minimum een zone volledig vernieuwd”, klinkt het.

Vooral Nederlandstaligen

In totaal zoekt het pretpark 600 medewerkers (seizoensarbeiders en studenten) – waaronder veel Nederlandstaligen - voor het seizoen 2018 (van april tot november).

Geïnteresseerden kunnen online solliciteren via de website www.walibi.be.