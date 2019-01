VTM wordt 30 jaar en viert met 11 nieuwe programma's

VTM wordt dit jaar 30 jaar en dat wordt natuurlijk gevierd. In het voorjaar staan heel wat programma's in het teken van die speciale verjaardag. En natuurlijk mag ook VTM NIEUWS niet ontbreken op het appel. Daarnaast verschijnen er dit voorjaar maar liefst elf nieuwe programma's, een overzicht.

30 jaar VTM (NIEUWS)

Eén februari is de dag waarop Vlaanderens eerste commerciële omroep haar dertigjarig bestaan viert. '30 jaar VTM' wordt een non-stop aaneenschakeling van verrassende VTM-momenten, met programma's en gezichten van vroeger en nu.

Van bij het begin speelt VTM NIEUWS een cruciale rol binnen de zender en dus wordt de redactie nog eens extra in de verf gezet. Dé schermgezichten van die 30 jaar VTM NIEUWS vertellen hoe ze onder meer gebeurtenissen als de val van de Berlijnse Muur, de ontsnapping van Dutroux of 9/11 hebben meegemaakt.

Studio Tarara

Nog in het teken van dertig jaar VTM staat ‘Studio Tarara’, de eerste dramareeks van Tim Van Aelst van Shelter, die terugkeert naar de beginjaren van VTM. Onder andere Koen De Graeve, Ruth Beeckmans en Peter Van den Begin nemen je mee in een fictieve wereld uit de beginjaren van de commerciële televisie.

Blind Date

Op vraag van de kijker wordt het iconische programma ‘Blind Date’ in een nieuw jasje gestoken, met Nathalie Meskens als gastvrouw. Natuurlijk blijven alle iconische elementen als de begintune, de originele commentaarstem en de befaamde wand wel behouden.

Nieuwkomers

Er zijn ook tal van andere nieuwkomers dit voorjaar bij VTM, elf in totaal. Zo is Lynn Van Royen ‘De Luizenmoeder’, gaan Olga Leyers en Sieg De Doncker ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’, brengt Staf Coppens kinderen in verrassende situaties in ‘Dat Belooft Voor Later’ en trekken bekende Vlamingen erop uit met hun moeder in ‘Weg Met Ons Ma’. Ook nieuw: medische interventies in de scripted realityreeks ‘Echte Verhalen: SOS 112’ en de helden van de grootste brandweerzone van het land in ‘Helden van Hier: Brandweer Zone Antwerpen’. VTM NIEUWS brengt de gloednieuwe reeks ‘Wetsdokters’.

Oude vertrouwden

Er komen ook heel wat sterkhouders terug met nieuwe seizoenen. Er wordt nieuw zangtalent gezocht in ‘The Voice van Vlaanderen’, vijf koppels trouwen zonder elkaar te kennen in ‘Blind Getrouwd’ en zeven artiesten wagen zich aan elkaars repertoire in ‘Liefde voor Muziek’. Er zijn ook nieuwe seizoenen van ‘The Team,’ ‘Alloo Bij’, ‘Kan Iedereen Nog Volgen?’, ‘Alloo in de Nacht’ en er is de kick-off-aflevering van ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’.

