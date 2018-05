VTM NIEUWS verhuist naar Antwerpen

VTM NIEUWS zal in het najaar van 2019 verhuizen naar het Kievitplein in Antwerpen. Dat gebeurt samen met de verschillende nieuwsredacties van de Persgroep Publishing en Medialaan. De Newscity moet plaats bieden aan de redacties van onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo, Dag Allemaal en VTM NIEUWS, en ook de studio van die laatste zal mee verhuizen.

"Het is een logische stap dat we ook de VTM NIEUWS-studio verhuizen naar Antwerpen, zodat álle nieuwsredacties zich op 1 locatie huisvesten", zegt Kris Hoflack, directeur nieuws. "Zo is elke redactie, ieder met zijn eigenheid, direct verbonden met elkaar. We bekijken wel om een set te voorzien in Vilvoorde voor dringende interventies, maar de reguliere nieuwsuitzendingen gebeuren vanaf het najaar van 2019 vanuit onze studio in Antwerpen."

Het nieuwe gebouw in Antwerpen is nog volop in opbouw, maar zou moeten klaar zijn tegen het eind 2019. In totaal zullen er een 400-tal mensen werken.