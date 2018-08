VTM NIEUWS sprak met makers Fortnite: "Stress door succes"

In Keulen is Gamescom gestart, dé beurs voor alle liefhebbers van games. Het is de grootste beurs in haar soort van Europa, ze verwachten er 350.000 bezoekers. VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée kon er praten met de makers van Fortnite - het populairste spel ter wereld, zo populair dat ze er zelf stress van krijgen.

Het nieuwe Assasin's Creed of Spiderman game. In Keulen kan je ze deze week in primeur spelen. Als je er lang voor aanschuift. Bijna alle grote makers van games zijn er. Zoals Epic, met hun spel Fortnite, dat een jaar na de lancering al 125 MILJOEN spelers heeft.

“Ik denk dat het één van de populairste games ter wereld is op dit moment”, zegt Paw Larsen, directeur van Epic Games,. “Eén van de redenen is omdat het zowat iedereen aanspreekt. Plots spelen vaders het met hun zonen en moeders met hun zonen en dochters. Dat sociale aspect maakt het zo populair.”

De makers krijgen wel soms stress omdat het plots zo populair is.

“Als wij een aanpassing doen die de spelers maar niets vinden… dat zorgt voor stress”, zegt Larsen. “Dan werken we door tot we het weer goed zit. En ik denk dat het nooit perfect is. Dus we blijven maar werken.”

Space Pirate Trainer

Eén van dé toppers is Space Pirate Trainer, waarbij je met een VR-bril aan schiet op ruimteschepen. Het is al meer dan 200.000 gedownload. En nu komt het ook naar Playstation VR.

“Ik vind het belangrijk dat 't daar op uitkomt, want Playstation heeft uiteindelijk meer dan drie miljoen stuks verkocht”, zegt Dirk Van Welden van Space Pirate Trainer.

Twitch

Niet elke stand promoot hier games. Twitch is gewoon een site waarop je kan tonen aan de rest van de wereld hoe goed je speelt. Meer dan twee miljoen spelers doen dat.

De Zweed Edberg, hier aan 't spelen voor 5.000 kijkers, krijgt zelfs fooi van zijn fans als hij het goed doet.

”Ik verdien nu genoeg”, zegt hij. “Dat was niet altijd het geval. Mijn ouders geloofden nooit dat het een job kon worden tot ik thuiskwam met een vette loonbrief.”

Gamescom loopt nog tot zondag. Het is wel bijna helemaal uitverkocht.