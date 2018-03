VTM NIEUWS-journalist genomineerd voor Belfius Persprijs

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers maakt kans op de prestigieuze Belfius Persprijs 2017. Hij werd genomineerd in de categorie Televisiepers voor een reeks van drie reportages over de humanitaire ramp in Zuid-Soedan.

In juni vorig jaar trok Robin voor VTM NIEUWS naar het crisisgebied. Hij was een van de eerste journalisten die verslag kon uitbrengen over de hongersnood, cholera en het aanhoudend geweld.

De Belfius Persprijzen 2017 worden uitgereikt op donderdag 24 mei.

Faroek

Vorig jaar ging de prijs voor de Televisiepers naar VTM NIEUWS-journalisten Faroek Ozgunes en An Berger voor hun reportage rond Salah Abdeslam in het VTM programma 'FAROEK'.

De genomineerde reportages van Robin kan je via deze link opnieuw bekijken.