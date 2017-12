VTM NIEUWS blikt terug op 2017

2018 staat voor de deur en dus is het tijd om goeie voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Maar uiteraard kijken we ook nog even terug naar het afgelopen jaar. Ook VTM NIEUWS blikt terug op een bewogen nieuwsjaar, met een lach en een traan.

Op VTMNIEUWS.be krijg je de hele kerstvakantie een overzicht van nieuwsjaar 2017: de grappigste momenten, de bloopers van het jaar en dé nieuwsmomenten van januari tot en met december. Helaas moesten we in 2017 ook van heel wat bekende mensen afscheid nemen, ook zij krijgen een passend eerbetoon.

En hoe dacht jij over het afgelopen nieuwsjaar? Op onze website krijg je ook een overzicht van hoe jij over actuele onderwerpen dacht. Interessant leesvoer tijdens de feestdagen.