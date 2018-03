Vrouw Wouter Deprez schrijft boek over borstkanker

Marjan Meganck, de vrouw van standup comedian Wouter Deprez, heeft een boek uit over het jaar waarin ze borstkanker kreeg: ‘Het is een ander jaar’. Nu ze weer kankervrij is, wil ze haar verhaal delen om hoop te geven.

“Het is een ander jaar, Marjan. Probeer het zo te zien, het is niet zoals andere jaren. Die zin is blijven rondwaren in mijn hoofd en werd mijn mantra”, leest Marjan voor uit haar boek. Dat kwam eerder toevallig tot stand, toen een vriendin haar een schriftje gaf. “Ze zei dat het misschien deugd zou doen om af en toe iets neer te schrijven en dat hielp ook echt.”

Moeilijke periodes

Marjan schrijft over de moeilijke periodes die ze meemaakte toen ze ziek was. “Na de behandelingen, na de chemo en de bestralingen is het moeilijk. Je bent dan van de trein gesprongen van ziekenhuisbezoeken”, legt ze uit.

Toen kwam bij Marjan echt het besef dat het eigenlijk gedaan kon zijn. “Ook mijn kinderen beseften dat. Ze vroegen ‘Mama, kan jij dood gaan van die kanker?’. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad.”

Ook prachtig

Maar Marjan merkte ook dat het verschrikkelijkste jaar uit haar lieven ook iets moois in zich droeg. “De belangrijkste boodschap is dat je er niet alleen voorstaat, dat zoveel mensen er voor je willen zijn als je daar door gaat. Dat vond ik er prachtig aan”, zegt ze.

Bekijk hier de volledige reportage over het boek van Marjan, ‘Het is een ander jaar’: