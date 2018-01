Vrouw die beledigd werd door Boef reageert

De vrouw die de Nederlandse rapper Boef een lift gaf en daarna door hem beledigd werd, heeft voor het eerst gereageerd op zijn uitlatingen. “Als je zo’n man bent, waar waren je vrienden dan? Waarom kwamen die je niet ophalen?”, zegt ze anoniem in De Telegraaf.

Op nieuwjaarsnacht kreeg Boef autopech. Een vrouw uit Eindhoven bood hem een lift aan. De rapper was daarna alles behalve dankbaar en noemde de vrouwen hoeren op sociale media, omdat ze volgens hem ongepast gekleed waren, alcohol dronken en zo laat nog aan het uitgaan waren.

Boef excuseerde zich de dag erna wel, maar dat is voor veel mensen niet voldoende. Ook de vrouw zelf, die anoniem wil blijven, heeft nu gereageerd.

Vriendendienst

Ten eerste zegt ze dat ze Boef niet spontaan een lift aangeboden hebben, maar dat hij er zelf om vroeg. “Een vriendin van mij kent Nasr de Barber, die met Boef op stap was. De twee vroegen aan haar of we hen wilden meenemen. Wij zaten er niet echt op te wachten, het was al laat. Maar voor haar hebben we het toch gedaan.”

“Ik ken je niet eens”

Onderweg hielden de twee zich koest en bedankten ze de vrouwen toen ze uitstapten. Eenmaal thuis aangekomen, zagen ze op Snapchat dat Boef hen ‘kechs’, ofwel hoeren of sletten in straattaal, genoemd had. ”Ik dacht: waar ben je mee bezig. Wij zijn wel degenen die je op komen halen. Terwijl ik je niet eens ken”, zegt de vrouw.

Boef heeft ondertussen zijn verontschuldigingen aangeboden in een filmpje en zegt dat hij dronken was. Hij heeft de vrouwen wel nog niet rechtstreeks gecontacteerd, omdat hij “hun nummer niet had”. Dat klopt niet, volgens de vrouw. “Mijn vriendin had meteen via internet gereageerd op het eerste filmpje, maar hij heeft haar daarop direct geblokkeerd.”