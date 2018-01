Vrijdag dubbelaflevering van 'Familie'

Fans van de VTM-soap Familie wachten vol spanning af op de dubbelaflevering van vrijdag. In een trailer die VTM lanceerde, wordt een ballonnetje opgelaten over de mogelijke terugkeer van het personage Guido Van den Bossche.

Achttien jaar geleden verdween Guido Van den Bossche, gespeeld door Karel Deruwe, op Malta, maar de laatste weken duiken geruchten op dat Deruwe terug zou keren naar de soap. Dat blijkt nu ook uit de nieuwe trailer van de dubbelaflevering van vrijdag.

In de trailer zien we Peter Van den Bossche, zoon van Guido Van den Bossche, op een begraafplaats samen met enkele onderzoekers. “Wat is er gebeurd met het lichaam van onze papa?”, zegt hij daarna in de trailer.