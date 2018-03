Volg zelf les aan Zweinstein in nieuw spel

Deze lente komt er een nieuw ‘Harry Potter’-spel uit voor smartphones en tablets. Je kan zelf een carrière doorlopen aan de toverschool Zweinstein en leert er van alles over spreuken en toverdranken.

In ‘Harry Potter: Hogwarts Mystery’ kunnen fans van de toverwereld zelf les volgen aan Zweinstein. Je kan je huis kiezen, lessen volgen bij de bekende professoren, mysteries oplossen en avonturen beleven.

Het verhaal speelt zich af in de periode voordat Harry Potter en zijn vrienden naar school gaan. In die periode volgen Nymphadora Tops en Bill Weasley er les.

De keuzes die de spelers maken, veranderen de uitkomst van het spel. Door je magische kunsten te verbeteren, kan je dan weer nieuwe locaties en mogelijkheden ontgrendelen.

Acteurs James en Oliver Phelps, Fred en George Wezel in de ‘Harry Potter’-reeks, en actrice Natalia Tena, Nymphadora Tops, hebben het spel al uitgetest op de voorstelling van het spel in Orlando. Later deze lente komt het spel uit op Google Play, de Apple Store en de Amazon Appstore.