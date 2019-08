Voetbalveld wordt slagveld in Honduras

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de dodelijke vechtpartij tussen rivaliserende voetbalclubs in de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa. Enkele spelers van Futbol Club Motagua raakten gewond toen hun bus werd aangevallen door supporters van de rivaal Club Olimpia Deportivo. De wedstrijd werd afgelast en de supporters bestormden het veld uit onvrede.

In de gevechten kwamen zaterdag drie mensen om het leven door schot- en steekwonden. Tien anderen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht waarvan drie in kritieke toestand. Een vierde persoon overleed zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie was met 5.000 manschappen aanwezig voor de risicomatch want het is niet de eerste keer dat er doden vallen bij een confrontatie tussen de supporters van de Motagua en Olimpia.