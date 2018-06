Vlamingen trappen festivalzomer af in Nederland

In Hilvarenbeek, vlakbij Tilburg in Nederland, is het muziekfestival Best Kept Secret van start gegaan. Dat heeft plaats rond een meer, naast het bekende safaripark Beekse Bergen. Dit is de start van het festivalseizoen voor de Nederlanders, maar ook voor veel Vlamingen. Een derde van de bezoekers komt uit Vlaanderen, en daar hebben ze goede redenen voor.

Een muziekfestival in het groen, dat is Best Kept Secret. Drie dagen muziek, op vijf podia. In het bos, of op het strand, met de voeten in het water.

Veel Vlamingen

Een derde van de 25.000 bezoekers per dag komt uit Vlaanderen, Een goede 8.300 Vlamingen dus. Vooral in Gent is Best Kept Secret hip.

Ook aan eten geen gebrek, er staan maar liefst vijftig foodtrucks. Op het menu onder meer Hollandse frikandellenvlaai. Of iets gezonders.

Kartonnen tent

Kamperen kan je trouwens in een feesttippie of een kartonnen tent, die tot vier dagen regenbestendig zou moeten zijn.

"De Vlamingen zijn hier duidelijk welkom, en niet onterecht ook. Vanavond spelen op het hoofdpodium Arctic Monkeys. Morgen The National en zondag LCD Soundsystem. Plezier verzekerd dus”, zegt VTM NIEUWS-journalist Sean Vanonckelen die het festival volgt.