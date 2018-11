Vlaanderen heeft een tekort aan reuzendragers

Er komt een interimbureau voor reuzendragers. Er is namelijk een tekort aan mensen die reuzenpoppen door de straten willen dragen, tijdens carnavalstoeten bijvoorbeeld.

Reuzenstoeten bestaan al sinds de 12e eeuw in Vlaanderen. Maar tegenwoordig hebben bijna alle reuzengilden te weinig dragers. Vroeger werd je reuzendrager van vader op zoon, maar tegenwoordig wil niemand het nog doen. Het is dan ook een erg zware job, een reus weegt ongeveer 65 tot 70 kilo en is vaak meer dan drie meter hoog.

In de meeste stoeten lopen tientallen reuzen mee. Door het hoge gewicht ervan, moeten de dragers van de poppen ongeveer elk kwartier afgelost worden. Om alle reuzen gedragen te krijgen, komt er nu een interimbureau dat vrijwilligers uitstuurt. Vacatures vind je binnenkort op reuzeninvlaanderen.be.