Vlaamse actrice getuigt over verkrachting regisseur Luc Besson

De Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy getuigt voor het eerst openlijk over de verkrachtingszaak die loopt tegen de Franse regisseur Luc Besson. “Hij zag dat ik weende, maar bleef doorgaan”, zegt ze op de Franse zender BFMTV.

“Stop, zei ik tegen hem. Je doet me pijn”, vertelt Van Roy tegen Franse televisiezender BFM TV. “Maar hij stopte niet. Hij is een echte sadist, want hij wíst dat hij me pijn deed en bleef toch doorgaan. Hij zag dat ik weende en hij hoorde het ook aan mijn stem. Ik wist niet meer wat ik moest en toch ging hij door.”

Van Roy begint haar verhaal door te beschrijven hoe Besson haar meelokte. ”Hij begon met het stellen van persoonlijke vragen”, aldus Van Roy. “Hoe oud ik was, wie mijn ouders waren etc.. Maar stapje voor stapje ging hij verder.”

Vier klachten

Op 17 mei werd de Vlaamse actrice verkracht door de Fransman in Hotel Bristol in Parijs. “Ik ging naar daar voor een casting, maar die was er niet. Ik zag dat er geen kamer was om te slapen en dat zei ik tegen hem. Geen probleem, vertelde Besson. De suite is groot genoeg.” Waarna het misbruik zich afspeelde. De volgende dag legde Van Roy voor het eerst een klacht in tegen de regisseur. In totaal zou ze vier gevallen aangeven.