Virginie Saverys: "De beginjaren waren ontzettend zwaar"

In een nieuwe aflevering van Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen praat onderneemster Virginie Saverys openhartig over de moeilijke periode die ze kende na de overname van Avignonesi.

Toponderneemster Virginie Saverys ruilde de scheepvaart in voor de wijn. Al verliep die overstap niet van een leien dakje. Ze werd bedrogen door de vorige eigenaar van het wijndomein waardoor de beginjaren ontzettend zwaar waren. “Als ik ’s morgens van hier naar Avinonesi vertrok, dacht ik: Wat doe ik? Rij ik rechtdoor of neem ik de bocht?” Maar doordat ze zich goed liet omringen, ging het steeds beter.

