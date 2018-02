Vince (19): "Kan bijna leven van YouTube"

Geld verdienen met YouTube? In Vlaanderen is het niet gemakkelijk, maar wie zicht richt tot een internationale doelgroep kan flinke bedragen verdienen. Vince Okerman (19) vertelt in 'Jong Geld' hoe hij z'n tekeningen met de wereld deelt op Instagram en YouTube, én hoe hij er geld mee verdient. "Voor 500.000 views op een video betalen ze 1.000 euro."

"Vier jaar geleden heb ik beslist om élke dag een tekening te delen op Instagram", vertelt Okerman, op YouTube bekend als Vexx. "Daarna ben ik met YouTube begonnen om het proces achter men werk te laten zien. En toen is het écht ontploft." En dat mag je best letterlijk nemen. Verschillende video's gingen viraal met uitschieters van drie miljoen 'views'. En ook het aantal abonnees op YouTube is enorm hoog naar Vlaamse normen: meer dan 600.000 mensen volgen Okerman.

Ook op Instagram heeft de 19-jarige student meer dan 200.000 volgers. "Het is gek dat er zoveel mensen volgen wat ik vanuit mijn kamer teken", zegt Okerman. "Terwijl ik studeer verdien ik meer dan mijn broer die afgestudeerd is als burgerlijk ingenieur en nu als informaticus werkt."

Maar de tekenaar blijft met de voeten op de grond. "Ik zou kunnen leven van YouTube, maar hoelang gaat dat blijven duren. Zolang ik het kan combineren, blijf ik het doen."

