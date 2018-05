Viktor Polster wint prijs in Cannes

De Vlaamse acteur Viktor Polster wint de prijs voor Beste Acteur op het filmfestival in Cannes, in de categorie 'Un Certain Regard'. Zo pakt de Vlaamse film 'Girl' zijn eerste prijs, er kunnen er nog volgen. De debuutfilm van regisseur Lukas Dhont werd eerder al laaiend enthousiast onthaald op het filmfestival. De belangstelling voor de film was dan ook bijzonder groot.

'Girl' schetst een discreet, sfeervol portret van de zestienjarige Lara. Haar droom om ballerina te worden botst echter met het feit dat Lara opgesloten zit in haar jongenslichaam. Dat zorgt voor heel wat geworstel. Opvallend in de film is de moeilijke, maar sterke acteerprestatie van Victor Polster.