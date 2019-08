Vijftigste Jazz Middelheim gaat van start in Antwerpen

In Park Den Brandt in het Antwerpse Wilrijk gaat vandaag de vijftigste editie van Jazz Middelheim van start. Het jazzfestival wist de Amerikaanse pianist Kenny Werner en de Franse mondharmonicaspeler Grégoire Maret te strikken om tijdens deze jubileumeditie wijlen Toots Thielemans te eren op de slotdag, zondag. De overige headliners zijn saxofonist Pharoah Sanders, trompettist Enrico Rava en electrofunk- en jazzpopartiest Louis Cole.

Het vijftigste verjaardagsfeest van Jazz Middelheim leek een maand geleden nog even in het gedrang te komen, nadat er een granaat was gevonden in het restaurant van kasteel Den Brandt en er vervolgens zelfs een granaat ontplofte. Intussen is de rust er weergekeerd en het festival speelt zich sowieso af op het domein achter het kasteel. De organisatie ging dan ook over tot de orde van de dag en lijkt klaar om van vandaag tot en met zondag naar goede gewoonte een combinatie van levende jazzlegendes en beloftevolle talenten te ontvangen.

Vandaag opent de Amerikaanse saxofonist Idris Ackamoor een behoorlijk klassieke festivaldag op het hoofdpodium, gevolgd door zijn collega David Murray die slam poet Saul Williams meebrengt. Trompettist Ambrose Akinmusire, dit jaar artist in residence op Jazz Middelheim en dus meermaals optredend, vult de spot voor absolute headliner Pharoah Sanders, ooit nog bandlid van John Coltrane en icoon van de free jazz. Op het tweede podium start de dag met door radiopresentator Simon Rentner gepresenteerde "jazz talks" met Murray en Williams. Nadien volgen vier projecten van bassist Reggie Washington, met telkens één bandlid meer dan tijdens het vorige optreden.