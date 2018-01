Vijf tips om minder data te verbruiken

Afgelopen jaar verbruikten we meer internet dan ooit tevoren. Vooral het mobiele dataverbruik steeg enorm. Hieronder vind je vijf tips om je dataverbruik binnen de perken te houden.

Hou dataverbruik in de gaten

Controleer regelmatig hoeveel data je nog over hebt in je bundel voor de rest van de maand. Bijna alle providers hebben daar een app voor. Zo weet je meteen of je het rustiger aan moet doen of niet. Je kan ook meldingen inschakelen om een waarschuwing te krijgen als je een bepaald percentage van je bundel hebt bereikt.

Gebruik zoveel mogelijk wifi

Maak zoveel mogelijk gebruik van wifi, als die beschikbaar is. Let er dus op dat je wifiverbinding niet automatisch terugschakelt op 3G of 4G. Zo gebruik je alleen mobiele data als het echt nodig is.

Pas videokwaliteit aan

Het dataverbruik van streamingsdiensten is afhankelijk van de videokwaliteit. Staat die ingesteld op automatisch, dan verbruikt Netflix bijvoorbeeld 0,33 gigabyte per uur. Dat kan al snel oplopen tot meer dan 3 gigabyte per uur. Hoe hoger de kwaliteit van de video, hoe meer data je dus verbruikt.

Via ‘Instellingen voor afspelen’ kan je de kwaliteit aanpassen. Stel je die in op ‘normaal’, dan kan je al opmerkelijk minder data verbruiken dan bij ‘hoge’ videokwaliteit.

(Lees verder onder de afbeelding)

Ook bij YouTube kan je via de instellingen al serieus wat data besparen. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat je alleen video’s in HD wil bekijken als je toegang hebt tot wifi.

Pas data-instellingen aan

Ook voor andere apps kan je via de instellingen aanduiden dat je minder data wil verbruiken. Bij Instagram kan je dat eenvoudig doen door de instelling ‘Minder data gebruiken’ aan te vinken (via de instellingen voor ‘Mobiel dataverbruik’). Bij WhatsApp kan je aanduiden dat je alleen audio-en videoberichten wil kunnen downloaden als je toegang hebt tot wifi. Je kan er ook de optie ‘Verminder datagebruik’ aanvinken.

Open mobiele websites i.p.v. volledige sites

Open altijd de mobiele versie van een website in plaats van de volledige. Mobiele websites zijn namelijk simpeler in opzet, wat betekent dat ze sneller laden en minder data verbruiken.

Voer alleen updates uit met wifi

Laat je smartphone alleen updates uitvoeren voor apps of het besturingssysteem als je verbonden bent met een wifinetwerk. Bij android-toestellen kan je via de instelling ‘Op achtergrond synchroniseren’ (via ‘Gegevensverbruik’) per app aangeven of die ook buiten het bereik van wifi op de achtergrond mag synchroniseren. Met het schuifje helemaal bovenaan kan je dat voor alle apps in één keer uitschakelen.

Bij iOS kan je niet aangeven om apps alleen via wifi te laten verversen. Je kan er wel per app aanduiden of die bij verbinding met het internet de inhoud op de achtergrond mag verversen, maar je kan dus niet kiezen tussen wifi en een mobiel netwerk.

Lees ook: We verbruikten nog nooit zoveel internet