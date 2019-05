Vierde Rode Neuzen Dag wil jongeren mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken

De aftrap is gegeven voor de vierde Rode Neuzen Dag. Die zal plaatsvinden op 29 november. De actie is ruimer dan andere jaren, toen lag de focus op het mentaal welzijn van jongeren. Nu wordt ingezet op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De bedoeling is om zo veel mogelijk acties te organiseren op de scholen zelf.

De actie is nodig zeggen de organisatoren van Qmusic, VTM en Belfius want in een nieuw onderzoek van iVOX bij 1000 jongeren wijzen die jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aan al oorzaak van hun mentale problemen. 1 op de 2 jongeren heeft het gevoel dat ze te veel onder druk staan om het goed te doen op school. 3 op de 10 jongeren heeft schrik om er niet bij te horen op school.

De mentale, fysieke en sociale gezonheid van jongeren zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De helft van de Vlaamse jongeren geeft aan zich mentaal beter te voelen als ze zich fysiek sterker en gezonder zouden voelen. Ze wijzen vooral sociale en fysieke onzekerheden aan als oorzaak van hun mentale problemen.

Voor 4 op de 10 jongeren zijn dat problemen in de vriendenkring. Voor 1 op de 3 is dat onzekerheid over hun uiterlijk en ook sociale media speelt mee. De helft van de jongeren geeft aan dat ze het zelf ongezond vinden dat ze zo veel op hun gsm zitten. 3 op de 10 is zelfs voorstander om smartphones te verbieden op school.

Rode Neuzendag zelf

De bedoeling van Rode Neuzen Dag is om van zo veel mogelijk scholen een Rode Neuzen School te maken. Heel Vlaanderen wordt opgeroepen om acties te organiseren. En al hoogtepunt wordt op vrijdag 29 november Rode Neuzen Dag gevierd.

De scholen worden geholpen om acties te organiseren via het Rode Neuzen Lab. En het geld van de actie gaat integraal naar een zelfgekozen project op de eigen school.