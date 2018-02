Vierde podium op Rock Werchter

Rock Werchter krijgt er tijdens de volgende editie een vierde podium bij. Vooral jonge, beloftevolle artiesten krijgen er een plaatsje.

Rock Werchter-organisator Herman Schuermans droomt al langer van een bijkomend podium. Dat komt er nu en zal een forum bieden aan ‘jonge wolven, sterren van morgen, ontdekkingen van de festivalprogrammatoren’.

“Er zijn zoveel - nu nog - kleinere bands die we graag willen introduceren bij het Rock Werchter-publiek”, zegt Schueremans. “Ons publiek staat er internationaal om bekend zeer ontvankelijk te zijn, artiesten die goed bevonden worden stevig, vaak voor altijd, omarmd."

The Barn

Het nieuwe podium komt op het hoogste punt van de multifunctionele helling die in 2007 werd geïntroduceerd, The Slope. Ook het podium The Barn wordt vernieuwd en krijgt een grotere tent met plaats voor 20.000 festivalgangers.

Rock Werchter maakte vandaag ook elf nieuwe namen bekend voor de affiche 2018. Het gaat om Ben Howard, James Bay, Alice in Chains, At the Drive-In, The Vaccines, Stone Sour, George Ezra, Anne-Marie, PVRIS, IAMDDB en JP Coooper.

Het festival vindt plaats van 5 tot en met 8 juli en eerder werd de komst van Pearl Jam, Nick Cave and the Bad Seeds, Queens of the Stone Age, London Grammar, Gorillaz, Arctic Monkeys, Jack Johnson en Stereophonics al bevestigd.