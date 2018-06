VIDEO: Kooktips van Sandra Bekkari voor de blok

De examens aan hogescholen en universiteiten zijn gestart en dat zorgt voor heel wat blokstress. VTM-kok en voedingsdeskundige Sandra Bekkari legt uit welke gezonde gerechten studenten kunnen helpen om beter geconcentreerd en zelfs minder gestrest de blokperiode door te komen. Bekijk onderaan de video's waarin Bekkari uitlegt waarom ze die gerechten aanraadt en hoe je ze moet klaarmaken.

“Ik vergelijk de examens altijd met topsport. Een topsporter gaat voor een wedstrijd ook geen hamburger eten. Voor een examen moet je dus ook aandacht geven aan je voeding”, zegt Bekkari.

In de examenperiode heb je meer last van stress en dat is belastend voor je lichaam. Ik raad dus aan om niet te veel snelle suikers te eten zoals snoep en chocoladerepen”, zegt ze. “Die brengen je suikerspiegel uit balans. Je voelt je even energiek en geconcentreerd, maar na die suikerpiek komt er altijd een dip en vallen je concentratie en energie weg. Je moet dus kiezen voor voedingsmiddelen die langzame suikers en vezels bevatten, zoals in havermout, noten, zaden en fruit, omdat die de opname van suikers vertragen. Onze hersenen hebben die langzame suikers nodig. Zo blijf je langer geconcentreerd”, aldus Bekkari.

Ze heeft daarom twee recepten geselecteerd die heel gezond zijn en blokkende studenten helpen om de dag vol energie en concentratie door te komen. Bekijk hieronder welke gerechten Sandra Bekkari aanraadt en hoe je ze moet klaarmaken.

Granola met rood fruit

“Het is belangrijk dat het ontbijt vezelrijk is, want dat zorgt voor energie. Ik werk bijvoorbeeld vaak met havermout omdat dat lang een voldaan gevoel geeft”, zegt Bekkari.

“Havermout is heel gezond, maar je moet het een beetje lekker maken. Ik maak er een granola van in de pan. Studenten hebben namelijk niet altijd een oven. Ik doe er ook noten bij en daar zit veel magnesium in. Dat is ideaal voor studenten, want dat geeft rust en het gaat dus blokstress tegen.”

Benodigdheden:

100 gram havervlokken

40 gram gemengde noten (ongezouten)

1 eetlepel acaciahoning

20 gram pure chocolade (70 procent cacao)

Aardbeien, bosbessen

Volle natuuryoghurt

Bereiding:

Hak de noten fijn. Doe de havermoutvlokken in de pan en voeg de noten toe. Doe een klein scheutje acaciahoning op de havermout en de noten. Dat geeft een extra krokante en zoete toets. Bak de granola tot hij krokant en bruingebakken is.

Doe daarna de yoghurt in een kommetje en de granola erop. Werk af met vers fruit en stukjes chocolade.

Salade met zalm en mango

“Het is een heel eenvoudige salade, maar je krijgt er wel voldoende energie van. Zalm zit namelijk vol omega 3-vetzuren en dat is belangrijk voor de hersenen en voor de concentratie. Tijdens de blok is het dus goed om af en toe vette vis te eten zoals zalm of maatjes. Liefhebbers van avocado kunnen dit ook aan deze salade toevoegen, omdat het vol zit met gezonde vetten.”

Benodigdheden:

70 gram gerookte zalm

Een klein zakje rucola

1 mango, ready tot eat

1 kleine rode ui

Extra vierge olijfolie

1 limoen

Peper en zout

(optioneel: volkoren wrap)

Bereiding:

Schil de mango en snijd hem in blokjes. Doe wat rucola in een groot bord. Snijd de zalm in reepjes. Snijd daarna de rode ui in blokjes.

Leg de zalmreepjes op de rucola. Strooi er daarna de mango en ui op. Werk af met limoensap en olijfolie. Kruid ook wat bij met peper en zout en eventueel een paar muntblaadjes.

Je kan het presenteren als een salade, maar het is ook heel erg lekker in een volkoren wrap.