VIDEO: Bekijk nu al de eerste minuut van Familie

Wat gebeurde er na de uitstap van halfzussen Véronique en Amélie? Ontaardde een pittige discussie in een bloederige steekpartij? En wijzen alle sporen ook écht in de richting van Véronique? Dat onthult het nieuwe Familie-seizoen dat vanavond van start gaat. Daarin wordt Véronique wakker naast het bebloede lichaam van Amélie. Volledig in paniek en zich niets meer herinnerend van wat er die bewuste nacht is gebeurd, zoekt ze hulp bij haar broer Peter. Ook de andere onopgeloste vraagstukken rond Emma en Milou of Stan en Evy krijgen een antwoord.