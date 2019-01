[VIDEO] Adil en Bilall volop bezig aan 'Bad Boys 3' met Will Smith

De Belgische regisseurs Adil el Arbi en Bilall Fallah zijn nu écht begonnen aan hun Hollywoodavontuur. Op Instagram plaatste El Arbi verschillende video's waarop te zien is hoe hij samen met Will Smith en Martin Lawrence, de twee hoofdrolspelers in de 'Bad Boys'-reeks aan het werk is.

Zondag bevestigde Smith zelf de geruchten al: de nieuwe film is in de maak. "Dag 1. Ik hou jullie op de hoogte", luidde het bericht van de 50-jarige, dat vergezeld ging van een foto waarop een stapel van tien boeken te zien is met als opschrift 'Bad Boys for Life3'.

'Bad Boys' is een actiefilm uit 1995 van de Amerikaanse regisseur Michael Bay. Sinds de sequel 'Bad Boys 2' uit 2003, eveneens van de hand van Michael Bay, beleefden de filmflikken Mike Lowrey (Will Smith) en Marcus Burett (Martin Lawrence) geen filmavonturen meer. De release van 'Bad Boys for Life' staat geprogrammeerd voor 17 januari 2020. Deze keer blijft Bay weg uit de regiestoel.

Die wordt dubbel bezet met het Vlaamse duo Adil El Arbi en Bilall Fallah, makers van de Belgische prenten 'Black' en 'Gangsta'. In de VS werkt het duo ook aan een vierde prent uit de 'Beverly Hills Cop'-reeks (de vorige films dateren van 1984, 1987 en 1994, en de twee sequels werden de grond ingeboord). In België staan, volgens Cinevox, twee projecten op stapel, net als 'Black' gebaseerd op verhalen van jeugdauteur Dirk Bracke.