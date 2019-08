Victoria’s Secret huurt eerste transgendermodel in

Valentina Sampaio zal als eerste transgendermodel ooit te zien zijn in een campagne van lingeriemerk Victoria’s Secret. De Braziliaanse plaatste een foto op Instagram waarop ze backstage te zien is in een badjas. Ze poseert voor het VS-merk PINK in New York, schrijft ze in het bijschrift.

De belangrijkste marketingman van het merk, Ed Razek, kwam vorig jaar onder vuur te liggen nadat hij zei nooit transgender- of plussize modellen te zullen inhuren voor de jaarlijkse Victoria’s Secret-modeshow. Daar doen altijd een flink aantal beroemde topmodellen aan mee, zoals bijvoorbeeld Gigi Hadid en Doutzen Kroes.

Topmodel Shanina Shaik, de ex van Bradley Cooper, zei eind vorige maand echter dat er dit jaar helemaal geen Victoria’s Secret-catwalkshow zal worden gehouden. Het merk is, onder meer na de uitlatingen van Razek en tegenvallende verkoopresultaten, bezig met het updaten van zijn imago.

De 22-jarige Sampaio was twee jaar geleden het eerste transgendermodel dat de cover van de Franse editie van tijdschrift Vogue sierde.