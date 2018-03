Verslaafd aan gsm? Dit toestel helpt je

De nieuwe ‘Light Phone 2’ is dé gsm om van je smartphoneverslaving af te raken. Op de simpele telefoon is er geen plaats voor apps die voor afleiding zorgen.

Met de eerste ‘Light Phone’, die in 2015 op de markt kwam, kon je alleen bellen en maar negen telefoonnummers opslaan. Op de nieuwe versie staan net iets meer toepassingen, maar het blijven alleen de echt belangrijke.

Geen afleiding

Zo kan je met de ‘Light Phone 2’ sms’en en met de ingebouwde alarmklok heb je geen wekker meer nodig. Verder staat er ook een rekenmachine op en apps voor muziek, het weer en landkaarten.

Je hoeft dus geen apps voor sociale media, nieuws of mailtjes te verwachten. Op de smartphone is er geen ruimte voor applicaties die voor afleiding zorgen en waar je te veel tijd in stopt.

Begin volgend jaar

De minimalistische smartphone is de komende twintig dagen voor 250 dollar (203 euro) te vinden op Indiegogo. Begin volgend jaar komt hij effectief op de markt en zal hij 400 dollar kosten (325 euro).

Foto: The Light Phone