'Verrassingsreizen' steeds populairder

Over vier weken begint de zomervakantie. De meeste mensen zullen al wel weten waar ze naartoe trekken, maar sommigen weten het niet en willen het ook niet weten. Zij boeken een reis bij srprs.me dat bureau regelt reizen op maat, maar je hoort pas bij het vertrek waar je naartoe gaat.

De verrassingsreizen zijn een groot succes. Srprs.me is een Nederlandse online reisorganisatie die nu twee jaar bestaat en ook in ons land probeert klanten te winnen door bekende Vlamingen aan te trekken. Vanmorgen is ook Natalia vertrokken naar een onbekende reisbestemming.

Ondertussen hebben al 13. 000 Belgen een verrassingsreis geboekt. De succesformule scoort vooral goed bij mensen tussen de 18 en 35 jaar.