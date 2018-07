Een weekendje Tomorrowland kan erg vermoeiend zijn. Daarom organiseerde het festival vandaag een ‘Detox Day’ in de Plantentuin in Meise. Bezoekers van het festival die een reispakket geboekt hebben, met vlucht en/of hotel dus, en pas morgen vertrekken, konden er vandaag gratis gaan ontspannen. Ze kregen er onder andere gezonde voeding, konden er chillen in de natuur, kregen een scheerbeurt of een massage of konden er volksspelen spelen. In totaal verblijven vandaag zo’n 1.200 mensen in Brussel.