Verdrengh: "Kinderacademie stopgezet na geruchten Capiau"

De toenmalige directie van VTM heeft destijds 'De Kinderacademie' van antenne gehaald omdat er geruchten opdoken over ongepast gedrag van Walter Capiau. Dat vertelt Mike Verdrengh voor het eerst aan VTM NIEUWS. De geruchten van het misbruik stonden wel los van het kinderprogramma, maar volgens Verdrengh was het zeker in die context ongepast om kinderen op de mond te kussen, zoals Capiau deed. Voor zover bekend zijn er nooit klachten geweest van de kinderen of hun ouders die deelnamen aan het programma.

De programma's die Walter Capiau in de jaren 90 op VTM presenteerde, haalden gemakkelijk anderhalf miljoen kijkers. Het waren Mike Verdrengh en Guido Depraetere die hem in 1989 hadden binnengehaald. “Hij was al zijn hele leven bezig met televisie maken, hij wist gewoon wat goede televisie was”, zegt Mike Verdrengh, ex-programmadirecteur bij VTM.

Geruchten

Maar er was ook een schaduwzijde: zo waren er toen al geruchten over ongepast gedrag met minderjarigen. “Er waren gesprekken geweest over die geruchten, maar hij heeft dat altijd ontkend”, aldus Verdrengh.

Daarom werd destijds de beslissing genomen om ’De Kinderacademie’ stop te zetten. “Na alle geruchten waar we niet op gereageerd hadden, zag ik op het scherm dat hij al die kindjes op de mond kuste, ik vond dat niet kunnen, onze nonkel Walter”, zegt Mike Verdrengh. “We hebben hem daarover aangesproken, maar we hebben geen nieuw seizoen van ‘De Kinderacademie’ meer gemaakt."

Strijd tegen kanker

In de najaren van zijn carrière werd bekend dat Capiau zich als 24-jarige schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik op enkele minderjarige jongens. Doordat de zaak verjaard was, onsnapte hij aan vervolging.

Capiau verdween wel uit de publieke aandacht. Hij overleed op 80-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.