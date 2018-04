Verdachten naaktnetwerk aangehouden

De Nederlandse politie heeft drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar het wraakpornonetwerk. De mannen worden verdacht van het hacken van vrouwen en het stelen en verspreiden van hun naaktfoto's en -video's. Bij twee andere verdachten zijn computers en telefoons in beslag genomen.

De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie zijn al ruim een jaar bezig met het complexe cybercrime-onderzoek en hielden in die periode drie verdachten aan (in Culemborg, Groningen en Heerlen). Op hun computers en telefoons stonden enorme hoeveelheden persoonsgegevens en beeldmateriaal van vrouwen. Bij twee andere verdachten nam de politie de afgelopen tijd digitale gegevens in beslag.

Ruilhandel

De verdachten kenden elkaar via een online forum, waar zij elkaar en andere bezoekers om hulp vroegen bij het bemachtigen van beelden van specifieke meisjes. Zodra het eerste contact was gelegd, trokken bezoekers van het forum zich in kleinere groepjes terug op meer verborgen plekken van het web, zoals besloten groepen op Discord of Volafile.org. Daar deelden zij gestolen beeldmateriaal met elkaar.

Bewijsmateriaal

De Nederlandse cybercrimeteams doen de komende tijd onderzoek op de in beslag genomen server en naar de beelden die door de Belgische politie worden aangeleverd. Rechercheurs gaan op zoek naar extra bewijsmateriaal tegen de vijf verdachten in het onderzoek en tegen mogelijke nieuwe verdachten. Het onderzoek moet ook aantonen in hoeverre gestolen beeldmateriaal is verspreid.

Twee weken geleden bracht VTM NIEUWS samen met RTL Nieuws aan het licht dat meer dan 140 Vlaamse meisjes het slachtoffer werden van een wraakporno netwerk. Meer dan 3.000 daders wisselden foto's uit in een verborgen chatgroep op Discord. De daders vonden elkaar vaak via de Russische website, die al sinds 2013 ongestoord actief was.