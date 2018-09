'Verantwoorde' Mein Kampf vanaf vandaag te koop

Het is sinds de Tweede Wereldoorlog geleden dat het boek nog in ons land te koop was, maar vandaag komt daar verandering in. De wetenschappelijke vertaling van ‘Mein Kampf’ ligt vanaf vandaag in de winkel.

Het boek heet in het Nederlands ‘Mijn Strijd’, en is voorzien van wetenschappelijk onderbouwde kanttekeningen bij het wereldbeeld van Adolf Hitler. De Joodse Gemeenschap heeft de publicatie van het boek goedgekeurd, en daar hadden ze reden toe: “Iedereen die het wil kan het nu toch al lezen, dan is het beter dat er een versie op de markt wordt gebracht die zijn onzin doorprikt.”

Het is bijna 100 jaar geleden dat Hitler dit boek schreef. Volgens historici is het belangrijk dat we het boek blijven lezen, zodat we kunnen leren uit de fouten van het verleden. Willem Melching, zelf historicus, schreef maar liefst 27 inleidingen. Eentje bij elk hoofdstuk van de controversiële publicatie. Die inleidingen dienen om een verhelderend licht te schijnen op de leugens die de dictator probeerde te verkopen.

Belangrijk historisch werk

“Ik zie het een beetje als mijn missie om het gedachtegoed van de nazistische leider van wetenschappelijke context te voorzien en in een verantwoorde versie uit te brengen,” zo zegt uitgever Mai Spijkers van Prometheus in Het Nieuwsblad. “Ik laat de lezer kennismaken met een belangrijke historisch werk dat centraal staat in de geschiedenis van de 20ste eeuw. Ik wil dat ze kunnen oordelen over het gedachtegoed van Hitler. Dat kun je niet als je een boek verbiedt.”

Of er ook veel geïnteresseerde kopers zullen staan dringen in de boekenwinkels, blijft nog maar de vraag.