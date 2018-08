Veel kritiek op nieuwe serie 'Insatiable'

De nieuwe Netflix-serie Insatiable komt vandaag uit, maar op basis van de trailer kreeg de serie al heel wat kritiek. Hoofdpersonage Patty, gespeeld door Debby Ryan, valt in één zomer tientallen kilo's af en neemt daarna wraak op haar ex-pesters. Bij velen valt dat onderwerp echter niet in goede aarde, omdat de serie zou tonen dat succes afhangt van je kledingmaat.

Patty valt tijdens de zomervakantie tientallen kilo's af. Het pesten stopt en het meisje wordt erg succesvol. Bijgevolg maakt ze ook komaf met haar pesters. Ze wil hen een lesje leren en hen laten voelen wat zij al die jaren heeft doorstaan.

Het is net die thematiek die op hevige reacties stootte, onder meer op sociale media. De petitie om de serie niet te laten verschijnen telt intussen zelfs al meer dan 228.000 volgers. Zij vinden dat het jongeren een fout beeld geeft, want succes hangt helemaal niet af van je kledingmaat.

De cast reageert

De acteurs uit de serie zijn alvast niet akkoord met de kritieken: "Wat heel belangrijk is in de serie is proberen vrede te krijgen met de werkelijkheid. Dus ik vind dat de trailer is wat hij is en exact heeft gedaan wat hij zou moeten doen: een discussie op gang brengen over onzekerheden", klinkt het bij Lauren Gussis, creator en producer.

Hoofdrolspeelster Patty vindt dan weer dat de film enkel pesters wil tonen dat ze fout bezig zijn. "Het hoofdpersonage in de film is niet automatisch gelukkiger, nadat ze zo veel is afgevallen", zegt ze.