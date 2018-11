Vandaag start Qwistet, Vlaanderens 1ste livequiz

Vandaag start radiozender Qmusic met ‘Qwistet’, een live videoquiz waar heel Vlaanderen aan kan deelnemen via de Q-app. Het concept is simpel: host en Qmusic-dj Vincent Fierens geeft elke werkdag een prijzenpot van 500 euro weg. Dat prijzengeld wordt verdeeld onder de quizzers die de tien meerkeuzevragen van de dag juist hebben beantwoord.

Vanaf vandaag kan je elke werkdag om 12.30 inloggen op de Q-app. Daar zal je Vincent live bezig zien, en kan je zijn vragen beantwoorden. “We weten dat mensen vaak online zijn tijdens hun middagpauze en wat ontspanning zoeken. Het ideale moment dus om Qwistet te spelen”, vertelt host Vincent Fierens.

Bovendien staan de spelers ook rechtstreeks in contact met Vincent en met elkaar via een chatfunctie. De quiz zelf is een afvalrace waarbij de deelnemers telkens tien seconden krijgen om elke vraag te beantwoorden. De quizzers die binnen de tijd een juist antwoord geven, gaan door naar de volgende vraag. Wie fout antwoordt valt af, maar kan het verdere verloop van de quiz wel op de voet blijven volgen.