Vandaag: eerste EK Schoenpoetsen

In Brussel vond vandaag het eerste Europees Kampioenschap Schoenpoetsen plaats. Elf kandidaten uit vijf verschillende landen streden voor de gouden borstel. In Europa zijn er nog maar tachtig professionele schoenpoetsers. Met de wedstrijd wil de organisatie het beroep in de kijker plaatsen.

De Sint-Hubertgalerij in Brussel was vandaag het decor voor het eerste EK schoenpoetsen. Wie wou, kon zijn schoenen laten opblinken door één van de elf kandidaten. Twee juryleden hielden de kandidaten nauwlettend in het oog, zij weten welke kwaliteiten een goede schoenpoetser moet hebben.

“Je moet technisch zijn, maar de klant ook aankijken en vriendelijk zijn”, zegt jurylid Céline Quillivic. “Daarnaast moet je ook genieten van je werk. Dat is het allerbelangrijkste.”

Marcello Faragge is de bedenker van het kampioenschap. “We doen dit omdat we meer schoenpoetsers nodig hebben. Wat we vandaag doen, staat in het teken van een trainingsprogramma voor nieuwe schoenpoetsers. We hebben onze job heruitgevonden. Het is niet meer zoals vroeger, arme mensen die op straat schoenen poetsen. We doen dit op een hoog niveau”, zegt hij.

Vanavond weten we wie een gouden borstel in de wacht sleept.