Van koorzangeres tot Queen of Soul: Aretha Franklin 1942 - 2018

De Amerikaanse Aretha Franklin wordt geboren op 22 maart 1942 in Memphis, in de staat Tennessee. Ze groeit uit tot een van de bekendste gospel-, R&B- en soulzangeressen aller tijden.

Als kind zingt Aretha Franklin met haar zussen, Carolyn en Erma in de baptistenkerk waar haar vader dominee is. Ze neemt haar eerste plaat op als ze veertien jaar oud is. Ze wordt door John Hammond ontdekt en sluit een contract met Columbia Records.

Queen of Soul

Na haar vertrek bij Columbia Records stapt ze over naar Atlantic Records. Samen met haar producer Jerry Wexler maakt ze enkele invloedrijke R&B-opnamen, waarin soul een belangrijke ondertoon is. Tegen het eind van de jaren zestig krijgt Aretha dan ook de bijnaam 'The Queen of Soul', omdat ze zo beroemd is geworden en als een rolmodel voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap wordt gezien.

Nummer één-hits

Aretha Franklin scoort veel top tien-hits, waaronder covers van andere beroemdheden. Andere belangrijke hits zijn 'Chain of Fools', 'A Natural Woman', 'Think', 'Baby I Love You', 'The House That Jack Built', 'I Say a Little Prayer' en natuurlijk kaskraker 'Respect'.

(Meer onder de video)

Carrièredip

Begin de jaren tachtig lijkt het voorbij met haar carrière, totdat ze een cover maakt van de Doobie Brothers-hit 'What a Fool Believes'. Vlak daarna is ze te bewonderen in de klassieke muziekfilm 'The Blues Brothers'.

Het duurt daarna nog zeven jaar voordat ze de hitlijsten weer haalt, maar dat doet ze dan ook met de gigantische hit 'I Knew You Were Waiting for Me', een duet met George Michael. In 1994 zingt ze nog 'A Deeper Love' voor de bioscoopkraker 'Sister Act'.

(Meer onder de video)

Hall of Fame

Op 3 januari 1987 wordt ze de eerste vrouw die een plaats krijgt in de Rock and Roll Hall of Fame. In 1999 ontvangt ze de hoogste Amerikaanse kunstonderscheiding, de National Medal of Arts. Op 20 januari 2009 zingt Franklin 'My Country, Tis of Thee' tijdens de inauguratie van Barack Obama als 44ste president van de Verenigde Staten.

(Meer onder de video)

In 2010 wordt Franklin door het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone uitgeroepen tot beste zanger(es) aller tijden. In 2012 werd ze opgenomen in de Gospel Music Hall of Fame.

Great Diva Classics

Op 17 oktober 2014 komt haar 38ste studioalbum 'Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics' uit. Dit album bevat liedjes van andere beroemde zangeressen. De eerste uitgekomen single van dit album was een vertolking van Adele’s 'Rolling in the Deep'.

In februari 2017 meldt Franklin dat ze met pensioen gaat na de verschijning van haar laatste album in september, maar uiteindelijk plant ze nog concerten in maart en april 2018. Die moet ze annuleren door gezondheidsproblemen. Haar laatste optreden dateert van november 2017, op een benefiet ten voordele van de Elton John Foundation.

Franklin was de doopmeter van Whitney Houston.