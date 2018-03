Morgen vinden al de vijfde audities plaats van Belgium’s got Talent. Tussen twee audities door geeft Stan wat advies aan het publiek rond het vaderschap. “Vader worden? Da’s verschrikkelijk”, klinkt het met een knipoog. “Jeugd, bezint eer ge begint.”

In de aflevering van morgen krijgt de jury weer heel wat talent over de vloer. En dat er tussen de audities door al eens gelachen wordt onder de juryleden, is al gebleken. Deze keer geeft Stan Van Samang het aanwezige publiek in de Stadsschouwburg wat advies over het vaderschap.

“Soms moet ik iets drinken om de pijn een klein beetje te verzachten”, zegt Samang lachend. “Dan slaap ik tenminste. Jullie hebben het gehoord hé, jonge kijkers, bezint eer ge begint. Maar ja, ik zie hem graag, het is een fantastische kerel", besluit Van Samang.

Belgium’s Got Talent is morgen op VTM te zien om 20.40 uur.