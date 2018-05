Vader Meghan mist trouw: "Ik schaam me"

Thomas Markle, de vader van Meghan, komt niet naar de trouw van zijn dochter en prins Harry. Dat heeft hij zelf beslist, nadat hij in opspraak kwam omdat hij voor grof geld had geposeerd voor paparazzi. Showbizzwebsite TMZ sprak met vader Markle, en die zegt dat hij beschaamd is en dat hij zijn dochter niet nog meer in verlegenheid wil brengen.

“Alles heeft te maken met een schandaal dat de krant ‘The Daily Mail’ als eerste aan het licht bracht”, legt VTM NIEUWS-journaliste Lies Vandenberghe uit. “Thomas Markle zou in een boekenshop geposeerd hebben voor paparazzi in ruil voor 100.000 pond (113.600 euro) per foto.”

Vader Markle houdt de eer aan zichzelf en zal aanstaande zaterdag niet aanwezig zijn op de trouw van zijn dochter. Daarom rijst nu de vraag wie Meghan aan het altaar zal afzetten. Verwacht wordt nu dat de moeder van Meghan, de ex-vrouw van Thomas, die rol op zich zal nemen.