De ‘Fold’ van Samsung is de eerste opvouwbare smartphone, die binnenkort in de winkel ligt. VTM Nieuws kon hem in primeur testen. Het is eigenlijk een smartphone en tablet ineen.

De fold heeft liefst zes camera's aan boord, hoe je hem ook draait: je kan foto's maken. Deze schermen zijn duur, de fold is daarom een luxeproduct hij ligt op 3 mei in de winkel voor 2.000 euro.